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США расширят санкции против «Северного потока — 2»

Фото gazprom.ru

США объявили о расширении санкций против газопровода Cеверный поток-2. Об этом сообщается  на сайте Госдепартамента во вторник, 20 октября.

Изначально эти санкции были введены в декабре 2019 года и касались судов-трубоукладчиков газопровода.

Теперь ограничения распространяются на компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, а также осуществляют финансирование таких работ. 

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«Россия использует свои трубопроводы для экспорта энергоресурсов и создания национальной и региональной зависимости от российских поставок энергоносителей, используя эту зависимость для расширения своего политического, экономического и военного влияния, ослабления европейской безопасности и подрыва национальной безопасности и внешнеполитических интересов США», — говорится в сообщении.

В Госдепе призвали РФ отказаться от использования энергоресурсов как инструмента давления на другие страны.

По данным СМИ, способный достроить газопровод российский трубоукладчик Академик Черский должны переоборудовать для выполнения задач по завершению работ.

Ранее госсекретарь Майк Помпео рассказал, что США работают над созданием коалиции против Северного потока-2. 

korrespondent.net

США расширят санкции против «Северного потока — 2»

  1. Ирина :

    Ещё бы, надо ведь зарабатывать деньги самим , не давать развивать экономику другим, и главным инструментом являются поляки и литовцы, которые постоянно поддерживают США в ущерб своей стране. Как известно США ничего не дают даром, политики нахапаются, а народ будет расплачиваться. И так где Свобода? В нашем государстве нет ни свободы слова( сразу запишут в шпионы, во врага) нет своих банков, валюты( спасибо консерваторам), нет своей электроэнергии( спасибо главному мозгу и консерваторам), а что есть? Есть полная зависимость от ЕС и США . Нашим политикам кажется что делают политику- нет , вы пляшите под чужую дудку.

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