США расширят санкции против «Северного потока — 2»

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США объявили о расширении санкций против газопровода Cеверный поток-2. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента во вторник, 20 октября.

Изначально эти санкции были введены в декабре 2019 года и касались судов-трубоукладчиков газопровода.

Теперь ограничения распространяются на компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, а также осуществляют финансирование таких работ.