США расширяют санкции против Севпотока-2 — СМИ

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Американский Минюст подготовил два пакета санкций против российского газопровода Северный поток-2, но они пока не одобрены Конгрессом и президентом Джо Байденом. Об этом говорится в материале газеты Politico, опубликованном в среду, 7 апреля.

По данным издания, в расширенный санкционный список включены швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая управляет газопроводом, и ее руководитель Матиас Варниг.

Отмечается, что пакеты ограничительных мер должны быть представлены на рассмотрение Конгресса в мае. Окончательное же решение по этому вопросу примет глава Белого дома.