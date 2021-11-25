США рассматривают возможность отправки в Украину оружия и военных советников

Администрация Белого дома рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного оружия.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом со ссылкой на свои источники в американском правительстве сообщил телеканал CNN.

Так, по словам источника, новый пакет военной помощи может включать в себя дополнительные противотанковые комплексы «Джавелин» и минометы. Также рассматривается возможность предоставления переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер», вертолетов Ми-17, которые изначально предназначались для афганской армии.

Источники CNN добавляют, что хотя США и готовятся отправить в регион своих военных советников, пока неясно сможет ли кто-либо из них приехать лично.