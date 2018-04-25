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США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Автор: This illustration was made by RašoAn email toRašo would be appreciated too. — собственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил о завершении американскими властями процедуры ратификации протокола о присоединении Северной Македонии к НАТО.

«Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО», — написал глава Госдепа в Twitter. 

Напомним, 22 октября Сенат конгресса США принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО. 91 сенатор проголосовал «за», двое выступили против.

6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. После ратификации документа всеми 29 членами альянса страна будет признана тридцатым членом этой организации.

korrespondent.net

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