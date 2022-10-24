США разместили в Европе дивизию на случай эскалации войны в Украине

Военные прибыли сюда для учений. Однако заместитель командира дивизии Джон Любас предупредил, что в случае эскалации или атаки на альянс со стороны России они готовы зайти в Украину. «Мы будем защищать каждый дюйм НАТО. Мы легкая пехота, но увеличиваем мобильность благодаря нашим самолетам и средствам воздушного нападения», — отметил он.

Как рассказал командующий одной из бригад Эдвин Маттаидесс, его войска «внимательно следят» за российскими силами, «выстраивают цели для тренировок» и проводят учения, которые точно копируют происходящее на войне в Украине. На последних маневрах танковые обстрелы и артиллерийский огонь были настоящими, пишет CBS News.

Проведение учений вблизи границы с Украиной — четкий сигнал для России и союзников США по НАТО о том, что американская армия уже здесь, отметил румынский генерал-майор Лулиан Бердила. «Для меня реальное значение присутствия здесь американских войск — это как если бы у вас были союзники в Нормандии до того, как там появился враг», — сказал он, имея в виду знаковое сражение Второй мировой войны на северном побережье Франции.

Белый дом неоднократно заверял, что не будет отправлять войска на войну в Украине. «До тех пор, пока Соединенные Штаты или наши союзники не подвергнутся нападению, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать в Украину, ни нападая на российские войска», — говорил президент Джо Байден.

О планах Пентагона по переброске «Кричащих орлов» в Европу стало известно в августе. В качестве задачи контингента называлась защита восточного фланга НАТО.

Блок решил значительно нарастить присутствие на восточном направлении к 2023 году из-за войны в Украине. План страны-члены согласовали в конце июня. В НАТО уточнили, что численность сил высокой готовности увеличат в 8 раз — до 300 тысяч военных.