США разместили в Румынии ударные беспилотники

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США разместили на авиабазе Кымпия-Турзий в Румынии эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, сообщает Командование ВВС США в Европе и Африке.

«Военно-воздушные силы США разместили беспилотники MQ-9 Reaper и около 90 военнослужащих на 71-й авиабазе в Кымпия-Турзий в Румынии для проведения разведывательных и наблюдательных миссий в поддержку операций НАТО», — говорится в сообщении.

В 2018 году дроны MQ-9 Reaper на постоянной основе были размещены на 12-й авиабазе ВВС Польши Мирославец.

MQ-9 Reaper широко применялись американскими военными для нанесения точечных ударов по целям террористических группировок в Афганистане, Ираке и Сирии.

Дрон способен находиться в воздухе 27 часов и совершать полет на дальность до 2 тысяч км и может нести 1,7 тонны полезной нагрузки, включая управляемые ракеты, авиабомбы на внешних подвесках, а также оснащен бортовой оптико-электронной и радиоэлектронной разведывательной аппаратурой.