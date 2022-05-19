США разрабатывают маршруты для экспорта украинского зерна

Блинкена на встрече в ООН. Официальные лица рассматривают широкий спектр вариантов безопасной доставки продовольственного экспорта по железной дороге, морю и воздуху. Возможные сценарии изучаются и прорабатываются независимо от того, согласится Россия или нет.

Дефицит украинского зерна на мировом рынке, возникший из-за блокировки украинских портов в Черном море, может привести к

глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20-30%. В таких странах как США, где инфляция достигла рекордных показателей, рост цен на зерно будет иметь серьезные социальные и экономические проблемы. По мнению главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, если порты не заработают в течение 60 дней, украинской экономике грозит коллапс.