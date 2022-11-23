США разрешили поставки нефти из РФ в Японию и ряд стран Европы

Согласно генеральным лицензиям Минфин Штатов согласовал операции по поставкам российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд стран ЕС без выхода к морю.

Сообщается, что ограничительные меры не распространяются на действия, которые «нужны для реагирования на чрезвычайные ситуации на судах, связанные со здоровьем или безопасностью команды, защиты окружающей среды, включая безопасную стоянку в доке или якорную стоянку, срочный ремонт или спасательные операции».

Согласно документу, американские власти не будут препятствовать разгрузке российской нефти, если это «необходимо для реагирования на чрезвычайную ситуацию на судне».

Также потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной ее переработки за пределами страны.

Страны Запада рассчитывают согласовать и установить предельную цену на экспортируемую Россией нефть «после технического учения», говорится в обнародованных документах Министерства финансов США.

Напомним, что в ЕС намерены смягчить санкции против нефти РФ. Так, Брюссель предлагает ввести 45-дневный переходный период, а также смягчить санкции в отношении судов, которые будут транспортировать российскую нефть дороже установленной цены.

Ранее сообщалось, что США 23 ноября сообщат о предложенном потолке цене послам ЕС и если те согласятся, то ее объявят в тот же вечер.