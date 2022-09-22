США серьезно восприняли ядерные угрозы Путина

Так Кирби прокомментировал слова Путина о том, что «при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф».

Также Кирби прокомментировал решение о мобилизации. По его словам, то количество людей, которое хотят мобилизовать в РФ, является значительным и оно почти в два раза больше, чем было задействовано Россией во время начала вторжения в Украину.

«Это определенно признак того, что он испытывает трудности, и мы знаем, что он понес десятки тысяч потерь. У него ужасный боевой дух, сплоченность подразделений на поле боя, командование и управление до сих пор не решены. У него проблемы с дезертирством, и он заставляет раненых возвращаться в бой. Так что очевидно, что людские ресурсы — это проблема для него», — заявил Кирби.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что применение Россией тактического ядерного или химического оружия на территории Украины будет иметь последствия для нее.