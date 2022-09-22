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США серьезно восприняли ядерные угрозы Путина

Photo by roger4336 on Foter.com / CC BY-SA

В США серьезно относятся к заявлениям президента России Владимира Путина о ядерном оружии, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби в среду, 21 сентября.

«Мы всегда должны серьезно воспринимать такого рода риторику. Это не похоже на то, как он говорил в прошедшие семь месяцев. Мы восприняли это всерьез. Мы, как можем, следим за стратегической позицией России. Если придется, мы изменим нашу (позицию). Мы не видим признаков того, что это требуется в настоящее время», — сказал он.

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Так Кирби прокомментировал слова Путина о том, что «при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф».

Также Кирби прокомментировал решение о мобилизации. По его словам, то количество людей, которое хотят мобилизовать в РФ, является значительным и оно почти в два раза больше, чем было задействовано Россией во время начала вторжения в Украину.

«Это определенно признак того, что он испытывает трудности, и мы знаем, что он понес десятки тысяч потерь. У него ужасный боевой дух, сплоченность подразделений на поле боя, командование и управление до сих пор не решены. У него проблемы с дезертирством, и он заставляет раненых возвращаться в бой. Так что очевидно, что людские ресурсы — это проблема для него», — заявил Кирби.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что применение Россией тактического ядерного или химического оружия на территории Украины будет иметь последствия для нее. 

freecity.lv

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