США серьезно восприняли ядерные угрозы Путина

В США серьезно относятся к заявлениям президента России Владимира Путина о ядерном оружии, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби в среду, 21 сентября.
«Мы всегда должны серьезно воспринимать такого рода риторику. Это не похоже на то, как он говорил в прошедшие семь месяцев. Мы восприняли это всерьез. Мы, как можем, следим за стратегической позицией России. Если придется, мы изменим нашу (позицию). Мы не видим признаков того, что это требуется в настоящее время», — сказал он.
Так Кирби прокомментировал слова Путина о том, что «при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф».
Также Кирби прокомментировал решение о мобилизации. По его словам, то количество людей, которое хотят мобилизовать в РФ, является значительным и оно почти в два раза больше, чем было задействовано Россией во время начала вторжения в Украину.
«Это определенно признак того, что он испытывает трудности, и мы знаем, что он понес десятки тысяч потерь. У него ужасный боевой дух, сплоченность подразделений на поле боя, командование и управление до сих пор не решены. У него проблемы с дезертирством, и он заставляет раненых возвращаться в бой. Так что очевидно, что людские ресурсы — это проблема для него», — заявил Кирби.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что применение Россией тактического ядерного или химического оружия на территории Украины будет иметь последствия для нее.freecity.lv