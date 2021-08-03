США снова угрожает дефолт из-за госдолга — Bloomberg

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США оказались на грани дефолта после истечения срока соглашения о приостановке лимита госдолга, пишет Bloomberg.

Лимит суммы долга установили на уровне 22 триллиона долларов в 2019 году, но в июне задолженность выросла до 28,5 триллиона. Если Конгресс не предпримет никаких действий, Минфину придется пойти на крайние меры. Теперь ведомство сможет распоряжаться только денежными средствами на счетах — 450 миллиардов долларов. При достижении предела США в октябре или ноябре окажутся на пороге неисполнения обычных расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.

Минфин США уже приостановил выпуск ряда специальных бумаг, а также начал использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита. Еще одной возможностью сэкономить станет приостановка инвестиций в фонды для пенсионеров госсектора.

Издание напоминает, что США сталкиваются с подобной ситуацией с 1980-х годов. В ряде случаев федеральному правительству, за исключением отдельных ведомств, приходилось приостанавливать работу до достижения соглашения между двумя партиями. Только за последние десять лет такое случалось трижды.

В нынешних условиях демократы могут пойти на сокращение бюджета, что исключает необходимость переговоров с республиканцами, однако это сделает партию в одиночку ответственной за непопулярное решение. В случае же попытки договориться о повышении госдолга, республиканцы будут добиваться согласия на пересмотр нужных им статей бюджета или обменяют свою поддержку плана демократов на другие законопроекты.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Сенат США согласовал законопроект об $1 трлн инвестиций в дороги, мосты, порты, высокоскоростной интернет и другую инфраструктуру.