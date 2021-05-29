США сняли санкции с Xiaomi

Компания попала в «черный список» в январе 2020 года. Из-за введения санкций США акции Xiaomi рухнули примерно на 20%.

Нынешнее постановление официально снимает все ограничения на «покупку и владение ценными бумагами компании американскими инвесторами».

«Управление корпорацией является независимым, ее работа — открытой и прозрачной, а акции — публично торгуемыми», — говорится в сообщении Xiaomi.

Компания подала в суд иск против правительства США в феврале этого года. В мае стало известно, что США готовы исключить Xiaomi из «черного списка».