США сняли санкции с Xiaomi

Окружной суд США округа Колумбия отменил запрет на американские инвестиции в китайскую технологическую корпорацию Xiaomi. Спор с Минобороны США разрешился в пользу компании, пишет Reuters со ссылкой на официальное заявление корпорации.
Суд предписал американскому оборонному ведомству исключить Xiaomi из списка Коммунистических китайских военных компаний.
Компания попала в «черный список» в январе 2020 года. Из-за введения санкций США акции Xiaomi рухнули примерно на 20%.
Нынешнее постановление официально снимает все ограничения на «покупку и владение ценными бумагами компании американскими инвесторами».
«Управление корпорацией является независимым, ее работа — открытой и прозрачной, а акции — публично торгуемыми», — говорится в сообщении Xiaomi.
Компания подала в суд иск против правительства США в феврале этого года. В мае стало известно, что США готовы исключить Xiaomi из «черного списка».korrespondent.net