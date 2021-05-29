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США сняли санкции с Xiaomi

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Окружной суд США округа Колумбия отменил запрет на американские инвестиции в китайскую технологическую корпорацию Xiaomi. Спор с Минобороны США разрешился в пользу компании, пишет Reuters со ссылкой на официальное заявление корпорации.

Суд предписал американскому оборонному ведомству исключить Xiaomi из списка Коммунистических китайских военных компаний.

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Компания попала в «черный список» в январе 2020 года. Из-за введения санкций США акции Xiaomi рухнули примерно на 20%.

Нынешнее постановление официально снимает все ограничения на «покупку и владение ценными бумагами компании американскими инвесторами».

«Управление корпорацией является независимым, ее работа — открытой и прозрачной, а акции — публично торгуемыми», — говорится в сообщении Xiaomi.

Компания подала в суд иск против правительства США в феврале этого года. В мае стало известно, что США готовы исключить Xiaomi из «черного списка».

korrespondent.net

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