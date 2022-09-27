США согласовали $12 млрд помощи для Украины — СМИ

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США предварительно согласовали выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 12 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что к соответствующему соглашению пришли конгрессмены в ходе обсуждения нового законопроекта о временных расходах США.