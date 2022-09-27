США согласовали $12 млрд помощи для Украины — СМИ

США предварительно согласовали выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 12 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что к соответствующему соглашению пришли конгрессмены в ходе обсуждения нового законопроекта о временных расходах США.
По словам источника, этим законом США также выделят финансирование для переселения афганских беженцев.
Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс предоставить Украине новую экстренную военную и экономическую помощь в размере 11,7 млрд долларов.
Напомним, в начале сентября Байден утвердил транш помощи Украине в размере $675 млн.
В новый пакет военной помощи входят тысячи боеприпасов, сотни единиц бронетехники и другого вооружения.korrespondent.net