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США сократят военный контингент в Афганистане к концу ноября

Photo by The U.S. Army on Foter.com / CC BY

США планируют сократить военный контингент в Афганистане до уровня менее 5 тыс. человек к концу ноября. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Ранее с аналогичным заявлением выступил президент США Дональд Трамп. По его словам, после сокращения американский военный контингент будет составлять около 4-5 тыс. человек. В настоящее время в Афганистане дислоцированы 8,6 тыс. американских военных.

США начали вывод своих войск из Афганистана в марте 2020 года. Постепенный вывод американских сил из Афганистана зафиксирован в соглашении о мире, подписанном США и движением «Талибан» 29 февраля нынешнего года. В обмен на частичный вывод американских войск «Талибан» должен предоставить гарантии того, что он будет бороться с исламистами и начнет мирные переговоры с афганским правительством в Кабуле. Если талибы выполнят свои обязательства, США готовы вывести все свои войска и войска своих союзников в течение 14 месяцев. Соглашение также предусматривает освобождение 5 тыс. заключенных талибов.

belta.by

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