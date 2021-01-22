США сохранят военное присутствие в Литве в разных формах – посол

И все же посол не мог ответить, удастся ли во время президентского срока полномочий Д. Байдена достичь соглашения, которое будет определять постоянное военное присутствие батальона в стране. В программе правительства Литвы говорится о необходимости добиваться такого двустороннего соглашения.

«Будет ли такое соглашение о постоянном военном присутствии достигнуто, думаю, зависит от того, как все будет развиваться в будущем», — прокомментировал он.

Посол подчеркнул, что США прекрасно понимают вызовы безопасности, с которыми сталкиваются страны Балтии и у них есть твердые обязательства по безопасности и обороне этого региона.

«Мы всегда будем (присутствовать — ред.) здесь в разных формах», — сказал посол.

«Перезагрузки» отношений с Россией не ожидает

Р. Гилкрист говорит, что в команде Д. Байдена работают люди, которые прекрасно понимают проблематику безопасности стран Балтии.

«Безопасность в этом регионе всегда была приоритетом США», — сказал посол.

По его словам, США не планируют «перезагрузку» отношений с Россией, однако определить взаимные отношения будет необходимо.

«Думаю, что будут определенные точки сотрудничества, но не думаю, что это можно назвать «перезагрузкой», — сказал он.

Посол подчеркнул, что члены администрации президента США высказываются за введение санкций для России из-за ее действий против оппозиционера Алексея Навального, часть из них участвовала в подготовке санкций за оккупацию Крыма.

Р. Гилкрист говорит, что хотя у Литвы все еще нет постоянного посла в Вашингтоне, ее голос слышен.

Он также обещал приложить все усилия для того, чтобы Литву посетили с визитом Д. Байден или кто-то из других высокопоставленных представителей США.

«Я был бы просто счастлив, если бы президент Д. Байден приехал сюда. Разумеется, пока еще рано об этом говорить, потому что у меня даже нет своего напосредственного начальника — госсекретаря США еще не утвердил Сенат. Но я могу обещать, что приложу все усилия», — сказал посол.

Р. Гилкрист назначен послом в Литве год назад.