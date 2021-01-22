США сохранят военное присутствие в Литве в разных формах – посол

Во время президентства Джо Байдена отношения Литвы и Соединенных Штатов Америки (США) в области безопасности останутся прочными, военное присутствие американцев сохранится в разных формах, заявил в пятницу посол США в Литве Роберт Гилкрист.
«Думаю, что если что, то мы увидим больше присутствия США, а не меньше (…) Надеюсь в принципе на то же, что и было», — сказал посол на пресс-конференции.
По словам Р. Гилкриста, сотрудничество Литвы и США в области обороны и безопасности очень прочное — об этом свидетельствует и то, что в стране третий раз дислоцирован американский военный батальон.
И все же посол не мог ответить, удастся ли во время президентского срока полномочий Д. Байдена достичь соглашения, которое будет определять постоянное военное присутствие батальона в стране. В программе правительства Литвы говорится о необходимости добиваться такого двустороннего соглашения.
«Будет ли такое соглашение о постоянном военном присутствии достигнуто, думаю, зависит от того, как все будет развиваться в будущем», — прокомментировал он.
Посол подчеркнул, что США прекрасно понимают вызовы безопасности, с которыми сталкиваются страны Балтии и у них есть твердые обязательства по безопасности и обороне этого региона.
«Мы всегда будем (присутствовать — ред.) здесь в разных формах», — сказал посол.
«Перезагрузки» отношений с Россией не ожидает
Р. Гилкрист говорит, что в команде Д. Байдена работают люди, которые прекрасно понимают проблематику безопасности стран Балтии.
«Безопасность в этом регионе всегда была приоритетом США», — сказал посол.
По его словам, США не планируют «перезагрузку» отношений с Россией, однако определить взаимные отношения будет необходимо.
«Думаю, что будут определенные точки сотрудничества, но не думаю, что это можно назвать «перезагрузкой», — сказал он.
Посол подчеркнул, что члены администрации президента США высказываются за введение санкций для России из-за ее действий против оппозиционера Алексея Навального, часть из них участвовала в подготовке санкций за оккупацию Крыма.
Р. Гилкрист говорит, что хотя у Литвы все еще нет постоянного посла в Вашингтоне, ее голос слышен.
Он также обещал приложить все усилия для того, чтобы Литву посетили с визитом Д. Байден или кто-то из других высокопоставленных представителей США.
«Я был бы просто счастлив, если бы президент Д. Байден приехал сюда. Разумеется, пока еще рано об этом говорить, потому что у меня даже нет своего напосредственного начальника — госсекретаря США еще не утвердил Сенат. Но я могу обещать, что приложу все усилия», — сказал посол.
Р. Гилкрист назначен послом в Литве год назад.