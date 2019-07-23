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США создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива. Об этом госсекретарь Майк Помпео объявил в интервью телекомпании WFTV 9.

По его словам, целью патрулирования станет сохранение торговых путей открытыми. «В этом будут участвовать нации со всего мира. Это сдерживающие действия», – заявил госсекретарь.

Помпео напомнил позицию президента Дональда Трампа, который «ясно дал понять, что США не хотят войны с Ираном».

«Мы просто хотим, чтобы они прекратили террористическую деятельность по всему миру… И поэтому мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Ирана», – подчеркнул он.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.



korrespondent.net