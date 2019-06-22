США созывают Совбез ООН по Ирану

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Делегация Соединенных Штатов обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести обсуждение по ситуации, которая сложилась с Ираном. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщила газета The New York Times со ссылкой на информацию, которую предоставили американские дипломаты журналистам.

Как отметили представители Миссии США при ООН, они намерены «проинформировать СБ о последнем развитии событий вокруг Ирана, а также предоставить дополнительную информацию от расследования недавних инцидентов с танкерами».

Как сообщалось, в течение последней недели значительно обострилось напряжение в регионе Ближнего Востока из-за агрессивных действий Ирана. В частности, Соединенные Штаты объявили, что возлагают ответственность на Тегеран за подрыв двух коммерческих танкеров в Османском заливе.

Кроме того, иранские силы сбили беспилотный американский разведывательный самолет в международном воздушном пространстве. Американская сторона привела в полную боевую готовность соответствующие силы для нанесения ударов по трем иранским объектам. В то же время, как заявил президент США, в последние минуты он отменил операцию.