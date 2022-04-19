США созывают совещание для обсуждения военной ситуации в Украине

Соединенные Штаты Америки на вторник, 19 апреля, созвали совещание для обсуждения нового этапа наступления войск РФ на восточные территории Украины. Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на источники во французском правительстве.

Отмечается, что кроме президента США Джо Байдена, инициатором совещания выступил также президент Франции Эммануэль Макрон. Вопрос нового российского наступления будет обсуждаться с лидерами Британии, Германии, Канады, Италии, Польши и Румынии.

На встрече ожидается присутствие генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.