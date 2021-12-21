США тесно работают с ЕС над санкциями против России в случае агрессии против Киева

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Соединенные Штаты очень тесно работают с европейскими странами над конкретными пакетами санкций против России в случае ее якобы возможной агрессии в отношении Украины. Об этом сообщила во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на специальном телефонном брифинге, посвященном ее прошедшей на прошлой неделе поездке в Москву, Киев и Брюссель, сообщает ТАСС.

Ее попросили прокомментировать работу США с союзниками над рестрикциями против Москвы в случае потенциального «вторжения» на Украину. «Соединенные Штаты очень тесно сотрудничают с нашими европейскими коллегами в вопросе разработки конкретных пакетов [санкционных] мер, которые приведут к последствиям для России, если она пойдет на военную эскалацию на Украине. Вместе с нашими союзниками мы ясно дали понять, что ответим решительными экономическими мерами, которые мы не рассматривали в прошлом. И это повлечет за собой значительные издержки для России в экономическом и финансовом плане. Я думаю, что мы будем продолжать тесную координацию с нашими европейскими партнерами и союзниками», — утверждала Донфрид.

Она процитировала принятый по итогам саммита ЕС документ, в котором говорится, что в случае агрессии против Украины Россию ждут «масштабные последствия и высокая цена этой агрессии». «Я думаю, что это очень четкий сигнал о том, что мы готовы действовать стремительным образом, если Россия предпримет дальнейшую военную агрессию против Украины», — добавила помощник госсекретаря.