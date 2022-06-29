США убеждают Кипр ввести запрет поставок нефти РФ третьим странам

Они «говорили о цели установления лимита цены на российскую нефть, чтобы лишить Кремль доходов для финансирования войны в Украине, одновременно смягчив побочные эффекты мировой экономики», — говорится в заявлении Минфина США.

Отмечается, что США оказывают давление на Кипр с целью введения запрета на перевозку российской нефти в третьи страны судами под кипрским флагом.

Кипр – один из крупнейших игроков на рынке морских перевозок нефти. Петридес в разговоре с Йеллен выразил обеспокоенность по поводу такого запрета.

По словам собеседника агентства, возражая против запрета перевозки, министр финансов Кипра сослался на многие другие страны, которые не ввели санкции против России.

Ранее сообщалось, что G7 ограничит цены на российскую нефть до ее себестоимости. Ограничение цен может ударить по доходам РФ, фактически снизив цены на энергоносители.

Согласно плану США, союзники Украины будут платить России за ее нефть не больше себестоимости производства. Российская нефть по-прежнему будет поступать на мировые рынки, помогая глобальной экономике, но РФ будет получать за нее меньше денег.