США укрепят сотрудничество с НАТО

При этом чтобы подчеркнуть позицию Байдена по НАТО, Белый дом пошел на редкий шаг, опубликовав видео первого разговора президента с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором он использовал слово «священные» для описания обязательств по коллективной обороне.

В то же время Байдена может ждать непростой путь к восстановлению отношений с Европой после того, как Трамп нарушил ряд обязательств перед европейскими союзниками, в частности, вышел из ядерного соглашения с Ираном и Парижского соглашения по климату.

«В европейском оборонном сообществе накопилась усталость от Трампа и его непредсказуемости. Мы четыре года не общались друг с другом, а мир изменился за это время. Байдену предстоит многое восстановить в отношениях с Европой», — говорит европейский дипломатический источник в НАТО.

Напомним, что ранее в НАТО заговорили об усилении деятельности на востоке Европы. На восточном фланге НАТО, среди прочего, планируется задействовать флот разведывательных дронов.