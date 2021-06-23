США устанавливают в Польше системы ПВО

США приступили к установке систем вооружений противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в Польше. Ожидается, что эти системы в Польше будут приняты в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщило Агентство противоракетной обороны (MDA) США.
Отмечается, что в марте на базе Редзиково на севере Польши была протестирована работа радара SPY-1D(V) и системы управления огнем (FCS).
Система Aegis Ashore использует перехватчики Standard Missile-3, которые не несут боеголовку с взрывчатым веществом, но перехватывают и уничтожают ракеты противника кинетически.
После завершения объект Aegis Ashore в Польше станет вторым береговым объектом противоракетной обороны в Европе. Эти системы защищают силы США и европейских союзников по НАТО в регионе от действующих и возникающих угроз от баллистических ракет, которые возникают за пределами Европы.korrespondent.net