США устанавливают в Польше системы ПВО

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США приступили к установке систем вооружений противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в Польше. Ожидается, что эти системы в Польше будут приняты в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщило Агентство противоракетной обороны (MDA) США.

Отмечается, что в марте на базе Редзиково на севере Польши была протестирована работа радара SPY-1D(V) и системы управления огнем (FCS).