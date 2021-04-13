США увеличат количество военных в Германии

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Власти США передумали выводить часть воинского контингента в Германии. Он будет даже увеличен на 500 человек. Об этом во вторник, 13 апреля, сказала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Интерфакс.

«Конечно, это прекрасная новость, что США дистанцировались от планов вывода войск из Германии, как об этом в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил президент Байден, но и наоборот – эти силы будут дополнительно увеличены на 500 человек. Это очень сильный знак сотрудничества, я благодарю за него», – сказала Крамп-Карренбауэр в Берлине.

Со своей стороны, Остин заявил, что увеличение сил США в Германии – это «знак поддержки НАТО».

«Позвольте вас заверить, что это знак для НАТО, что мы поддерживаем его и ценим отношения с партнерами здесь, в Германии», – сказал он.

В июне 2020 года стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп решил вывести из ФРГ 9,5 тысячи американских солдат и офицеров. В этой стране должно было остаться 25 тысяч военнослужащих США.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас назвал сокращение американского контингента неудивительным, охарактеризовав отношения двух стран как сложные.

Однако в феврале 2021 года команда нового американского президента Джо Байдена приостановила планы по выводу военных из Германии.