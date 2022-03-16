США ужесточили санкции против Беларуси

Кроме того, в список для санкций по Акту Магнитского (он касается нарушений прав человека) внесен отдел МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни и еще ряд чиновников и чиновниц из России.

При этом в белорусский санкционный список включена Галина Родионовна Лукашенко 1953 года рождения — это официальная супруга Александра Лукашенко и мать его старших сыновей Виктора и Дмитрия. Супруги не живут вместе с 90-х годов.

В список внесли и все возможные варианты написания имени Александра Лукашенко — всего 38 различных транслитераций с белорусского и русского языка. А также оба его дня рождения — 30 и 31 августа 1954 года.

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