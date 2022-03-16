США ужесточили санкции против Беларуси

США дополнили санкционные списки физических и юридических лиц, связанных с Россией и Беларусью. Их опубликовал Минфин США во вторник, 15 марта.
Наложение санкций означает заморозку активов, арест имущества, запрет на сделки с указанными лицами и организациями.
В частности, в список внесли заместителей министра обороны России Юнус-Бека Евкурова и Алексея Криворучко, главнокомандующего Нацгвардии РФ Виктора Золотова. На них санкции наложены из-за войны России против Украины.
Кроме того, в список для санкций по Акту Магнитского (он касается нарушений прав человека) внесен отдел МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни и еще ряд чиновников и чиновниц из России.
При этом в белорусский санкционный список включена Галина Родионовна Лукашенко 1953 года рождения — это официальная супруга Александра Лукашенко и мать его старших сыновей Виктора и Дмитрия. Супруги не живут вместе с 90-х годов.
В список внесли и все возможные варианты написания имени Александра Лукашенко — всего 38 различных транслитераций с белорусского и русского языка. А также оба его дня рождения — 30 и 31 августа 1954 года.korrespondent.net