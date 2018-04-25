США ужесточили выдачу грин-карт

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Американские власти с 24 февраля ужесточают выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома. Верховный суд США отверг последний иск, требовавший заблокировать вступление новых правил.

«Мы довольны решением Верховного суда, который в пятницу вечером снял последние судебные запреты… В результате Министерство внутренней безопасности США сможет начать выполнение этих правил в понедельник», — сказано в заявлении администрации президента Дональда Трампа.

Белый дом ужесточил правила выдачи грин-карт еще в августе 2019 года. Распоряжение должно было вступить в силу в середине октября, но Второй окружной апелляционный суд в Нью-Йорке его заблокировал.

По данным газеты Washington Post, за грин-картами ежегодно обращается более полумиллиона мигрантов. Новые правила могут повлиять на 382 тысячи человек.