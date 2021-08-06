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США вернули Ираку тысячи уникальных артефактов

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Власти США и некоторых других стран передали Ираку более 17 тысяч исторических артефактов, которые были нелегально вывезены из страны. Об этом сообщает ТСН .

В целом, Багдад получит 17 321 артефакт из США, 9 из Японии, 7 из Нидерландов и 1 из Италии.

Многие из археологических находок были украдены из музеев и контрабандным путем вывезены из страны во время «правления» террористов «Исламского государства» и проданы.

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Самым ценным экспонатом является табличка снов Гильгамеша, которую ученые считают одним из древнейших в мире произведений искусств. Ее возраст порядка 3,5 тысяч лет.

Это глиняная клинописная табличка, на которой содержится часть шумерского эпоса о правителе Гильгамеше. В 2003 году ее нелегально ввезли в США и по подложным документам продали с аукциона Christie почти за $1,7 млн супермаркету декоративно-прикладного искусства Hobby Lobby в штате Оклахома.

korrespondent.net

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