США вернули Ираку тысячи уникальных артефактов

Власти США и некоторых других стран передали Ираку более 17 тысяч исторических артефактов, которые были нелегально вывезены из страны. Об этом сообщает ТСН .
В целом, Багдад получит 17 321 артефакт из США, 9 из Японии, 7 из Нидерландов и 1 из Италии.
Многие из археологических находок были украдены из музеев и контрабандным путем вывезены из страны во время «правления» террористов «Исламского государства» и проданы.
Самым ценным экспонатом является табличка снов Гильгамеша, которую ученые считают одним из древнейших в мире произведений искусств. Ее возраст порядка 3,5 тысяч лет.
Это глиняная клинописная табличка, на которой содержится часть шумерского эпоса о правителе Гильгамеше. В 2003 году ее нелегально ввезли в США и по подложным документам продали с аукциона Christie почти за $1,7 млн супермаркету декоративно-прикладного искусства Hobby Lobby в штате Оклахома.korrespondent.net