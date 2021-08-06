США вернули Ираку тысячи уникальных артефактов

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Власти США и некоторых других стран передали Ираку более 17 тысяч исторических артефактов, которые были нелегально вывезены из страны. Об этом сообщает ТСН .

В целом, Багдад получит 17 321 артефакт из США, 9 из Японии, 7 из Нидерландов и 1 из Италии.

Многие из археологических находок были украдены из музеев и контрабандным путем вывезены из страны во время «правления» террористов «Исламского государства» и проданы.