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США возобновили операцию против ИГИЛ в Сирии

Фото pixabay.com

Американские военные возобновили контртеррористическую миссию против «Исламского государства» на севере Сирии, сообщает The New York Times.

Так, 22 ноября американские солдаты и сотни сирийских курдских бойцов воссоединились, чтобы провести крупномасштабную миссию по уничтожению и захвату боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зур, примерно в 190 км к югу от турецкой границы.

«В течение следующих дней и недель темп будет расти против остатков ИГИЛ», — заявил командующий Центральным командованием вооруженных сил генерал Кеннет Маккензи.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Он объяснил свое решение окончательной победой над террористами ИГ. 

Позже глава Госдепа Майк Помпео уточнил, что США уничтожили 99% сил ИГ на сирийской территории.

В конце марта 2018 года ополченцы из Сирийских демократических сил объявили об освобождении последней территории, удерживаемой ИГ.

27 октября Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

korrespondent.net

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