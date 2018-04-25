США возобновили прием беженцев

Фото Департамент внутренней безопасности США

Администрация США разрешила въезд в страну для беженцев, закрытый пять месяцев назад в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента.

«Эта программа жизненно важна для наиболее уязвимых беженцев в мире, у которых нет другой альтернативы и которые стали еще более уязвимы из-за пандемии COVID-19», — сказал он.

По словам спикера Госдепа, госсекретарь Майк Помпео одобрил возобновление приема беженцев 29 июля.

«Программа приема беженцев, прошения которых одобрены, возобновила работу с 30 июля с соблюдением всех мер безопасности в связи с COVID-19», – отметил он.

По состоянию на 31 июля, право на въезд в США получили 7905 человек. Количество прибывших в этом финансовом году, который завершится в октябре 2020 года, будет меньшим, чем ожидалось властями страны.