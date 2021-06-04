США возобновили санкции против девяти предприятий Беларуси

В Госдепартаменте США отметили, что сегодня в Беларуси в заключении остаются более 340 политических заключенных.

Таким образом, США возобновляют действие санкций против девяти государственных предприятий, «которые финансируют режим Лукашенко, способствуя жестоким репрессиям против белорусского народа и постоянном игнорированию верховенства права».

Среди санкционных предприятий: Белорусский Нефтяной торговый дом, Белнефтехим и Белнефтехим США, ОАО Белшина, ОАО Гродно Азот, ОАО Гродно Химволокно, ОАО Лакокраска, ОАО Нафтан и ОАО Полоцк Стекловолокно.

В Госдепе отметили, что дальнейшее сотрудничество будет несовместимым с положениями Акта о демократии Беларуси, а также с американскими ценностями.

Ранее в США анонсировали возобновление санкций против девяти госпредприятий Беларуси и заявили о работе над целевыми санкциями в отношении представителей власти Александра Лукашенко из-за инцидента с самолетом компании Ryanair.