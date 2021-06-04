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США возобновили санкции против девяти предприятий Беларуси

Фото nato.int

Из-за резкого ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси США отменили действие Генеральной лицензии, которая приостанавливала санкции против девяти белорусских госпредприятий. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованном в четверг, 3 июня, в Twitter.

«Действия имеют последствия. В результате постоянного игнорирования режимом Лукашенко прав человека США отменили разрешение на ведение бизнеса с девятью белорусскими государственными предприятиями. Эскалация режимом репрессивной тактики не останется без ответа», — подчеркнул главный дипломат США.

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В Госдепартаменте США отметили, что сегодня в Беларуси в заключении остаются более 340 политических заключенных.

Таким образом, США возобновляют действие санкций против девяти государственных предприятий, «которые финансируют режим Лукашенко, способствуя жестоким репрессиям против белорусского народа и постоянном игнорированию верховенства права».

Среди санкционных предприятий: Белорусский Нефтяной торговый дом, Белнефтехим и Белнефтехим США, ОАО Белшина, ОАО Гродно Азот, ОАО Гродно Химволокно, ОАО Лакокраска, ОАО Нафтан и ОАО Полоцк Стекловолокно.

В Госдепе отметили, что дальнейшее сотрудничество будет несовместимым с положениями Акта о демократии Беларуси, а также с американскими ценностями.

Ранее в США анонсировали возобновление санкций против девяти госпредприятий Беларуси и заявили о работе над целевыми санкциями в отношении представителей власти Александра Лукашенко из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. 

korrespondent.net

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