США возрождают «ленд-лиз» для помощи Украине в войне с Россией

Фото: Минобороны Украины

Конгресс США принял решение возродить программу помощи союзникам, которая в годы Второй Мировой войны сыграла важную роль в победе над нацизмом. В новой реинкарнации она призвана обеспечить Украину всем необходимым для победы над Россией.

Американский сенат единогласно проголосовал за «Закон о ленд-лизе в поддержку украинской демократии». Он облегчает процедуру передачи Украине вооружений и любых других материалов, призванных помочь в борьбе с российским вторжением.

Поставки будут фактически бесплатными, поскольку за использованное и вышедшее из строя оборудование платить не придется, а оставшееся можно будет либо вернуть, либо приобрести по льготным условиям.

Теперь законопроект должен быть принят Палатой представителей и подписан президентом Джо Байденом. Неясно, будет ли это сделано до пасхальных каникул, начинающихся 8 апреля.