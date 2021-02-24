США впервые перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию

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Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию на учения. Об этом накануне сообщило командовании Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

Указано, что самолеты из седьмой эскадрильи с авиабазы Дайс в Техасе были переброшены на авиационную базу Эрланн.