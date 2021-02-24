США впервые перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию на учения. Об этом накануне сообщило командовании Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.
Указано, что самолеты из седьмой эскадрильи с авиабазы Дайс в Техасе были переброшены на авиационную базу Эрланн.
«Текущие плановые бомбардировочные миссии демонстрируют способность ВВС поддерживать готовность и поддерживать наших союзников и партнеров независимо от любых внешних вызовов. Эти миссии также обеспечивают тренировки, необходимые для реагирования на любой потенциальный кризис или вызов во всем мире», – говорится в заявлении, в котором не уточняется, сколько именно самолетов прибыли в Норвегию.
По словам генерала Джеффри Харригиана, командующего европейским контингентом ВВС США, совместные учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют оттачивать навыки сдерживания и обороны, а также укреплять стабильность в регионе.