США введут новые пошлины против 150 видов товаров из ЕС

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Власти США планируют с 18 октября ввести новые пошлины в размере 25% в отношении стран ЕС, которые в значительной мере затронут традиционные продукты из Италии, Испании, Франции, Германии и Великобритании. В «черный список», обнародованный на сайте торгового представителя США, попали более 150 видов товаров.

В том, что касается французской продукции, пошлины коснутся многих видов сыров и вин.

Также в составленный США список вошли французские, испанские, британские и немецкие оливки.

Среди итальянской продукции, поставляемой в США, пошлины будут действовать, среди прочего, в отношении прошутто, а также – сыров пекорино романо, пармезана, проволоне.

В Испании под пошлины подпадают хамон, вино, оливковое масло и апельсины.

В том, что касается Великобритании, то американские пошлины вводятся в отношении односолодового виски и печенья.

Что касается продукции из Германии, то пошлины затронут вафли, а также обжаренный в ФРГ кофе и растворимый кофе.

В ряде случае пошлины коснутся всех или почти всех стран ЕС. Так, они будут действовать в отношении йогурта, масла, свиных сосисок, вишневого сока, персиков.

Пошлины затрагивают не только продукты питания. Ими будут облагаться экспортируемые из Великобритании в США свитеры и жилеты из шерсти и кашемира и хлопковые покрывала, а также экспортируемые из Германии отвертки, топоры и складные ножи. Они также затрагивают оборудование для камер, например, объективы из Германии.

При этом первыми в списке идут пошлины на новые самолеты, произведенные во Франции, Германии, Испании и Великобритании. Против них вводится пошлина в размере 10%

Ранее на этой неделе ВТО разрешила США ввести штрафные пошлины на товары из Евросоюзапочти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.

Напомним, США оценивают ущерб от субсидий ЕС в пользу Airbus в 11 млрд долларов ежегодно.