США ввели санкции против 43 граждан Беларуси

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«Сегодня Госдепартамент США предпринял действия во исполнение прокламации [американского] президента 8015, чтобы ввести визовые ограничения против 43 белорусских физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси. Это означает, что в основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты», — отмечается в документе, сообщает ТАСС.

В нем уточняется, что в черный список включены в том числе «официальные лица высокого ранга из сектора юстиции, руководители правоохранительных ведомств, а также рядовой персонал [компетентных органов], задерживавший мирных демонстрантов» и обходившийся с ними ненадлежащим образом, «судьи и прокуроры», принимавшие участие в вынесении приговоров к тюремному заключению участникам акций протеста и журналистам, а также административный состав высших учебных заведений, «грозивший студентам за участие» в манифестациях. По оценке руководителя внешнеполитического ведомства США, власти Белоруссии продолжают применять насилие в отношении участников протестов, активистов гражданского общества и журналистов.