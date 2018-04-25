США вводит пошлины для Франции

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В связи с установленным Францией цифровым налогом в отношении американских предприятий США могут ввести пошлины для французских товаров на сумму около 2,4 млрд долларов.

Об этом сообщается в распространенном 2 декабря заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах, пишет ТАСС. В список товаров, на которые могут быть установлены дополнительные пошлины до 100%, вошли французские сыры, шампанское и косметика.

Аппарат представителя США закончил первый этап расследования в рамках 301 статьи закона о торговле 1974 года (предусматривает возможные санкции к «несправедливым торговым партнерам») и решил, что цифровой налог Франции нарушает права таких американских корпораций, как Google, Apple, Facebook и Amazon. В рамках статьи 301 также стартуют расследования в отношении налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции.

Перечень французских товаров, на которые введут пошлины, включает 63 позиции. Приблизительная торговая цена составляет 2,4 млрд долларов. В этот список вошли, в частности, молочная продукция, включая сыры, а также игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия. Дополнительные пошлины на эти группы товаров могут достигать 100%.