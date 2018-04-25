  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Украинцам с 1 марта 2020 года запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

Подробнее...
default image
В Вильнюсе общественный транспорт в канун Нового года будет бесплатным

Подробнее...
default image
Польша примет председательство в ОБСЕ в 2022 году

Подробнее...
default image
В Клайпеде рассматривают вариант закрытия детских садов на один летний месяц

Подробнее...
default image
США вводит пошлины для Франции

Подробнее...
default image
Меняется расписание движения поездов

Подробнее...
default image
Турция заявила о претензиях на значительную часть Восточного Средиземноморья

Подробнее...
default image
Дошкольники и первоклассники будут обедать в школах бесплатно

Подробнее...
default image
Россия готова продлить СНВ-3 без всяких условий

Подробнее...
default image
Г. Науседа литовцам Англии: к вопросу о гражданстве "мы так или иначе вернемся"

Подробнее...
default image
Осужденный пожизненно Х. Дактарас просит изменить ему срок наказания

Подробнее...
default image
Во Франции протесты против пенсионной реформы

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: агрессия РФ против Украины остается главным вызовом безопасности для ОБСЕ

Подробнее...
default image
Лукашенко заявил, что никогда не сдаст Беларусь России

Подробнее...
default image
М. Залаторюс: предложенные в последнюю минуту налоги порочны

Подробнее...
default image
За последние годы Германия потеряла сотни тысяч гектаров леса

Подробнее...
default image
Правящим не удалось снизить планку выборов, так как оппозиция сорвала кворум

Подробнее...
default image
Назван главный цвет 2020 года

Подробнее...
default image
Правительство Литвы – за увеличение местной выработки электроэнергии

Подробнее...
default image
Жители Толедо предложили Грете Тунберг осла в качестве транспорта

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

США вводит пошлины для Франции

Фото pixabay.com

В связи с установленным Францией цифровым налогом в отношении американских предприятий США могут ввести пошлины для французских товаров на сумму около 2,4 млрд долларов.

Об этом сообщается в распространенном 2 декабря заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах, пишет ТАСС. В список товаров, на которые могут быть установлены дополнительные пошлины до 100%, вошли французские сыры, шампанское и косметика.

Аппарат представителя США закончил первый этап расследования в рамках 301 статьи закона о торговле 1974 года (предусматривает возможные санкции к «несправедливым торговым партнерам») и решил, что цифровой налог Франции нарушает права таких американских корпораций, как Google, Apple, Facebook и Amazon. В рамках статьи 301 также стартуют расследования в отношении налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции.

Перечень французских товаров, на которые введут пошлины, включает 63 позиции. Приблизительная торговая цена составляет 2,4 млрд долларов. В этот список вошли, в частности, молочная продукция, включая сыры, а также игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия. Дополнительные пошлины на эти группы товаров могут достигать 100%.

024.by

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600