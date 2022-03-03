США вводят новые санкции против РФ в сферах енергетики и обороны

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Администрация США вводит новые санкции против Российской Федерации. Речь идет об ограничениях в сфере обороны и энергетики. Соответствующие документы опубликованы на сайте Белого дома, пишет Интерфакс.

Ограничительные меры коснутся экспортного контроля по оборудованию для добычи нефти и газа российскими компаниями.

«С помощью экспортного контроля оборудования для добычи нефти и газа Минторг введет ограничения на экспорт технологий, которые обеспечивали в долгосрочной перспективе нефтеперерабатывающие мощности России», — сказано в документе.

Также утверждается, что переработка нефти — ключевой источник поступлений средств на развитие вооруженных сил России.

Между тем, США заявляют, что они и их союзники не заинтересованы в снижении мировых поставок энергоресурсов, поэтому санкции не будут распространяться на денежный оборот.

«Но мы и наши союзники разделяем сильный интерес в снижении в долгосрочной перспективе статуса России как ведущего поставщика энергоресурсов», — говорится в документе.Кроме того, США приняли решение ввести блокирующие санкции в отношении 22 российских компаний, имеющих отношение к оборонному сектору. «Среди принимаемых сегодня действий — полностью блокирующие санкции в отношении структур российской обороны», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что санкции коснутся 22 российских структур, а также фирм, которые создают боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы электронного оружия, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских военных. Напомним, Европейский союз 2 марта отключил от международной системы SWIFT семь российских банков.