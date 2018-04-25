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США вводят санкции против Национального банка Ирана

Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана, угрожающих последнему официальному источнику финансовых средств для исламской республики, сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал CBS.

По данным телеканала, такое заявление президент сделал в Белом доме в пятницу перед началом переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Овальном кабинете.

Журналисты отмечают, что, по словам американского лидера, это высший уровень санкций. При этом Трамп подчеркнул, что данные санкции являются «очень крупными, очень приоритетными», уточняет CBS. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что речь идет о санкциях против последнего для Ирана источника финансовых средств.

Предупреждение американского президента прозвучало на фоне недавних ударов по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии — Saudi Aramco, в которых Вашингтон обвиняет Иран.

Президент Трамп также заявил, что Соединенные Штаты всегда готовы к применению военной силы в отношении Ирана, передает агентство Reuters. Американскому лидеру задали вопрос о том, рассматривает ли он военные варианты ответа в отношении Тегерана.

Как ранее заявил журналистам глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, его «работа заключается в том, чтобы предоставить президенту военные варианты действий, а решение, прибегать ли к применению военной силы, должен принять» хозяин Белого дома.

Сам Трамп в среду сказал журналистам, отвечая на их вопросы в Сан-Диего (штат Калифорния), что не хочет войны. В то же время позднее он допустил, что ситуация «не будет урегулирована мирным путем».

Напомним, два нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ответственность за это взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах». В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки из 9,8 млн.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.

NEWSru.com

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