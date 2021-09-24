США выделят $5 млрд на борьбу с голодом в других странах

Соединенные Штаты выделят в целом $10 млрд на борьбу с голодом и укрепление продовольственных систем в мире, при этом половина из этой суммы пойдет на такие нужды внутри самих США, еще $5 млрд будут предоставлены другим странам. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном Саммиту ООН по продовольственным системам, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что большинство из вас слышали, что президент [Соединенных Штатов Джо Байден] пообещал, что США инвестируют $10 млрд на то, чтобы ликвидировать голод и укрепить продовольственные системы как у себя дома, так и за границей», — отметила она. «$5 млрд из $10 млрд, которые обещано выделить, пойдут на укрепление продовольственных систем в Соединенных Штатах, а еще $5 млрд мы пообещаем выделить на укрепление продовольственных систем за рубежом, то есть ровно 50 на 50», — пояснила представитель администрации.

«Это обещание на несколько лет, на пятилетний срок, и идея заключается в том, чтобы не тянуть время с финансированием дольше этого», — сказала она.