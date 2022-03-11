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США выделят еще $50 млрд на гумпомощь Украине

Photo by USAFRICOM on Foter.com / CC BY

США выделят 50 миллиардов долларов на гуманитарную помощь Украине. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой 10 марта.

«Мы предоставим еще 50 миллиардов долларов через Всемирную продовольственную программу ООН для оказания гуманитарной помощи [Украине]», — цитирует Харрис пресс-служба Белого дома.

Средства планируется выделить из программы продовольственной помощи.

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Харрис добавила, что весь цивилизованный мир чувствует ярость, когда видит, что происходит в Украине с детьми, матерями, отцами, бабушками и дедушками — людьми, которые убегая, оставляют все, что они имели.

«Мы поддерживаем украинцев, которые продемонстрировали огромную отвагу», — отметила она.

Вице-президент США обратила внимание на немыслимые преступления, которые совершает Россия. В частности, речь идет об обстрелах роддома и детской больницы в Мариуполе.

«Очевидно, что вместе, солидарно мы сделаем все, чтобы обеспечить все гуманитарные потребности, а также безопасность Украины и украинского народа», — подчеркнула Харрис.

Ранее глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что российское вторжение в Украину привело к масштабной гуманитарной катастрофе.

korrespondent.net

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