США выделят еще $700 млн на оружие Украине — CNN

Фото facebook/ Минобороны Украины

Власти США вскоре объявят о выделении Украине новой военной помощи на сотни миллионов долларов. Об этом в среду, 13 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

Отмечается, что окончательная сумма, на которую будет оказана помощь Украине, пока не определена. Но она составит около $700 млн.

В случае одобрения данного пакета помощи США Украине, ее общий объем составит более $3 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена. Из них почти $2,5 млрд выделены Киеву после начала российского вторжения.

Также, по данным CNN, Пентагон собирается созвать в среду совещание восьми ведущих производителей оружия, чтобы обсудить способность отрасли поддержать Украину, «если война будет продолжаться несколько лет». Среди них будут General Dynamics, Lockheed Martin и другие.

По словам собеседника телеканала из Пентагона, на встрече будут рассматриваться предложения по ускорению производства существующих систем и разработке новых систем, критически важных для помощи Украине и союзникам.

Как заявил представитель оборонной промышленности, основное внимание на встрече будет уделено «способности промышленности» поддержать Украину.