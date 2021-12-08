США выделят Украине военную помощь на $300 млн

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В США комитет Палаты представителей утвердил проект оборонного бюджета на 2022 год — он предусматривает выделение $300 млн военной помощи Украине. Об этом свидетельствует текст законопроекта во вторник, 7 декабря.

Проект оборонного бюджета предусматривает продление военной помощи Украине в 2022 году и выделение на это 300 млн долларов. Деньги пойдут на поддержку и содействие ВСУ.

Поправка Сената к проекту содержала аналогичное положение, что позволит выделить 300 млн долларов в 2022 финансовом году.