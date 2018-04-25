США выступают против второй линии газопровода «Турецкий поток»

Фото turkstream.info

США выступают против строительства второй линии газопровода «Турецкий поток», предназначенной для доставки газа в юго-восточную Европу через Болгарию.

Об этом в интервью Болгарскому национальному радио (БНР) заявил заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл, сообщает ТАСС.

«США против второй линии газопровода «Турецкий поток», предназначенной для доставки газа для юго-восточной Европы через Болгарию, так как рассматривают его как геостратегический проект России», — сказал Хейл.

«Мы осознаем, что энергетическая безопасность очень важна для Европы, и понимаем, что когда наши союзники имеют гарантированный доступ до энергоисточников, то они сильнее и надежнее. Проблема в том, что Москва имеет другую точку зрения. Москва использует энергоисточники как политический инструмент, которым пытается разделить Европу. «Северный поток — 2» и вторая линия «Турецкого потока» — это проблема, они не обеспечивают энергетической диверсификации Европы и дестабилизируют Украину, потому что Россия получает возможность не использовать газопроводы на украинской территории. Мы считаем, что это дает России возможность влиять на Европу», — считает заместитель госсекретаря США.

