США вывели более половины военных из Афганистана

США вывели из Афганистана уже более половины военных, которые там находились. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США.
Отмечается, почти 13 000 единиц военного имущества было передано управлению тылового обеспечения Министерства обороны США с целью его дальнейшего уничтожения.
Кроме того, США официально передали в распоряжение Министерства обороны Афганистана шесть своих бывших баз.
В командовании уточнили, что из соображений безопасности данные о выводе американских военных из Афганистана объявляются только в процентном соотношении.
Военная кампания США в Афганистане стала самой продолжительной в истории страны – она началась началась в октябре 2001 года. Вывод отдельных подразделений стартовал в конце апреля. Планируется, что американские солдаты покинут Афганистан к 11 сентября.korrespondent.net