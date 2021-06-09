США вывели более половины военных из Афганистана

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США вывели из Афганистана уже более половины военных, которые там находились. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США.

Отмечается, почти 13 000 единиц военного имущества было передано управлению тылового обеспечения Министерства обороны США с целью его дальнейшего уничтожения.