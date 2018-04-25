США хотят сменить руководство ВОЗ

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что нынешнее руководство Всемирной организации здравоохранения «не способно снять вопросы, вызывающие нарекания Вашингтона», сообщает ТАСС.

Администрация США не только приостановит финансирование ВОЗ, но и сменит руководителей организации: «Возможно, США никогда больше не подпишутся под передачей средств американских налогоплательщиков в ВОЗ. Нам, возможно, потребуется еще более кардинальное преобразование», -заявил Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп критиковал работу организации, которая «финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае».

Американский президент так же заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ, и деньги не будут перечисляться «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса».

Руководство США считает, что что все меры, принятые ВОЗ в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными: в частности, рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем.