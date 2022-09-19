США задумались об упрощении выдачи виз россиянам

Дипломат считает, что чем легче россиянам будет получить американскую визу, тем больше они смогут узнать о США. Это поможет улучшить отношения двух стран, считают в Вашингтоне.

«И с нашей точки зрения, для этих отношений в долгосрочной перспективе лучше, чтобы больше россиян приезжали в США, знакомились с нами, узнавали правду и учились с нами. И это помогает нам бороться с ужасной пропагандой из Кремля», — полагает Виктория Нуланд.

В августе заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт заверила, что Вашингтон не будет накладывать на россиян дополнительных визовых ограничений, как это сделали страны Европы. При этом она напомнила, что американское посольство в Москве сейчас не принимает заявки на визы из-за ограничений, введенных российскими властями на его работу.

«Граждане РФ могут назначить прием на подачу заявления на получение визы любой категории в любой точке мира. И они делают это регулярно, мы это приветствуем», — заявила Стаффт.

С 12 сентября Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Это значит, что граждане России будут получать шенгенские визы по общим условиям Визового кодекса ЕС. Девять европейских стран — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды — перестали принимать документы от граждан России на оформление туристических виз. Кроме того, Польша, Латвия, Литва и Эстония решили ввести дополнительный запрет на въезд для россиян, независимо от того, какая страна ЕС выдала эти документы. Финляндия не присоединилась к этому решению, однако значительно сократила количество выдаваемых россиянам виз.