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США закрывают порты для кораблей РФ

Фото sumin.lrv.lt

США расширили санкции против России. Российским кораблям теперь запрещается заходить в американские порты. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Я объявляю о том, что Соединенные Штаты будут также запрещать заход российских кораблей в порты, как сделала Европа. Ни один корабль под российским флагом не сможет пришвартоваться ни в одном из наших портов. Это очень важный шаг, согласованный с европейскими партнерами, Канадой и другими странами», — отметил он.

По словам Байдена, Вашингтон не знает, сколько продлится война РФ против Украины, но продолжит оказывать Киеву необходимую помощь.

Напомним, страны ЕС закрыли порты для российских кораблей.

korrespondent.net

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