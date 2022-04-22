США закрывают порты для кораблей РФ

Фото sumin.lrv.lt

США расширили санкции против России. Российским кораблям теперь запрещается заходить в американские порты. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Я объявляю о том, что Соединенные Штаты будут также запрещать заход российских кораблей в порты, как сделала Европа. Ни один корабль под российским флагом не сможет пришвартоваться ни в одном из наших портов. Это очень важный шаг, согласованный с европейскими партнерами, Канадой и другими странами», — отметил он.

По словам Байдена, Вашингтон не знает, сколько продлится война РФ против Украины, но продолжит оказывать Киеву необходимую помощь.

Напомним, страны ЕС закрыли порты для российских кораблей.