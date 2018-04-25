default image
А.Вярига о динамике коронавируса: количество выявляемых случаев сокращается

Подробнее...
default image
Г.Науседа подписал поправки, ужесточающие наказания за нарушения карантина

Подробнее...
default image
Заболеют две трети. Почему Швеция без карантина

Подробнее...
default image
"Возьмите моих детей": из-за карантина страдают дети из семей соцриска и пенсионеры

Подробнее...
default image
В Европе отказываются считать коронавирус страховым случаем

Подробнее...
default image
Д. Грибаускайте возглавит Комиссию ООН по вопросам прозрачности, финансовой отчетности

Подробнее...
default image
Из Минска в Вильнюс в выходные дни еще два рейса

Подробнее...
default image
США закупили материалы медицинского назначения из России

Подробнее...
default image
Г.Сурплис: из-за угрозы коронавируса 276 медиков находятся в самоизоляции

Подробнее...
default image
Очереди автомобилей на границе с Латвией не осталось – СОГГЛ

Подробнее...
default image
В Украине уже почти 900 случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Путин продлил нерабочий режим в России до 30 апреля из-за коронавируса

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: с апреля поднимаются зарплаты медикам

Подробнее...
Родриго Дутерте принимает Присягу Президента Филиппин, 30 июня 2016 года
На Филиппинах разрешили расстреливать нарушителей карантина

Подробнее...
default image
Литва запретила въезд легковых автомобилей из России и Беларуси

Подробнее...
default image
ВОЗ обеспокоилась психическим здоровьем людей из-за карантина

Подробнее...
default image
Г.Науседа: необходимо обеспечить беспрепятственное возвращение граждан в Литву

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс обсудит с министрами ЕС ситуацию с коронавирусом

Подробнее...
default image
В ФРГ продлен режим всеобщего карантина

Подробнее...
default image
Число зараженных коронавирусом превысило миллион

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

США закупили материалы медицинского назначения из России

Photo by New York National Guard on Foter.com / CC BY-ND

Соединенные Штаты привержены глобальным мерам по борьбе против коронавируса COVID-19. «На прошлой неделе страны-члены «Большой двадцатки» договорились работать совместно для победы над коронавирусом, и мы тесно сотрудничаем с этими странами для осуществления критически необходимых поставок тем, кто в них нуждается».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США о закупке материалов медицинского назначения из России.

Отмечается, что во время телефонного звонка 30 марта между Президентом Дональдом Трампом и Президентом Владимиром Путиным, Соединенные Штаты согласились закупить у России необходимые материалы медицинского назначения, в том числе вентиляторы и средства индивидуальной защиты. Закупленные материалы были доставлены местному отделению Федерального агентства США по управлению страной в кризисных ситуациях в Нью-Йорке.

В заявлении также говорится, что обе страны всегда оказывали гуманитарную помощь друг другу во времена кризиса в прошлом и, несомненно, будут делать это вновь в будущем.

1
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600
1 Цепочка комментария
0 Ответы по цепочке
0 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
1 Авторы комментариев
Vanda Авторы недавних комментариев
Новые/ Nauji Старые/ Seni Большинство проголосовавших
Vanda
Гость
Vanda

Почитайте отзывы простых американцев, с благодарностью за помощь. А наши политики все хают : в Италию не то прислали, в Америку продали, а сами мы на что способны кроме как все поганить. Лично я уже не могу читать ни о Линкявичусе , ни о нашем хуторном президенте это что то… Читать далее/ Toliau

Ты должен войти чтобы голосовать0Ты должен войти чтобы голосовать  Ответить/ Atsakyti
2020-04-03 15:14
wpdiscuz   wpDiscuz