США закупили материалы медицинского назначения из России

Соединенные Штаты привержены глобальным мерам по борьбе против коронавируса COVID-19. «На прошлой неделе страны-члены «Большой двадцатки» договорились работать совместно для победы над коронавирусом, и мы тесно сотрудничаем с этими странами для осуществления критически необходимых поставок тем, кто в них нуждается».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США о закупке материалов медицинского назначения из России.

Отмечается, что во время телефонного звонка 30 марта между Президентом Дональдом Трампом и Президентом Владимиром Путиным, Соединенные Штаты согласились закупить у России необходимые материалы медицинского назначения, в том числе вентиляторы и средства индивидуальной защиты. Закупленные материалы были доставлены местному отделению Федерального агентства США по управлению страной в кризисных ситуациях в Нью-Йорке.

В заявлении также говорится, что обе страны всегда оказывали гуманитарную помощь друг другу во времена кризиса в прошлом и, несомненно, будут делать это вновь в будущем.