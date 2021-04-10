США заявили о готовности вывести войска из Ирака

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Международная коалиция против «Исламского государства» и власти Ирака провели переговоры о возможности выведения иностранных войск. Как говорится в совместном заявлении, стороны пришли к соглашению, что это возможно, но сроки будут обговаривать.

«Учитывая возросший потенциал иракских сил безопасности, стороны подтвердили, что миссия США и сил коалиции теперь сконцентрировалась на тренировках и консультировании, таким образом давая возможность переброски оставшихся войск из Ирака, причем график этого будет установлен на предстоящих технических переговорах», — говорится в заявлении.

Переговоры о выводе войск из Ирака начались в июне прошлого года.