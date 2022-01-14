США заявили об эскалации в отношениях с РФ

Фото pixabay.com

В Европе наблюдается кризис безопасности, а «риторика стала довольно резкой». Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер, сообщает Reuters в четверг, 13 января.

«В настоящее время мы сталкиваемся с кризисом европейской безопасности. Барабанная дробь войны звучит громко, а риторика стала довольно резкой», — сказал Карпентер по итогам переговоров ОБСЕ и России.

Он добавил, что стягивание Россией 100 тысяч военных, современного вооружения, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов вблизи границы с Украиной «вызывает много вопросов о намерениях Москвы».

«Мы должны отнестись к этому очень серьезно. Мы должны подготовиться к возможности эскалации», — подчеркнул дипломат, добавив, что США предпочитают «путь диалога и деэскалации».

При этом главным итогом встречи в ОБСЕ он назвал запуск диалога по безопасности в Европе. Дипломат подчеркнул, что США не намерены обсуждать с Россией предложения, противоречащие Хельсинкскому заключительному акту, Уставу ООН и Парижской хартии.

«Не было ожиданий, что сегодня будет достигнуто какое-то соглашение. Сегодня начало процесса или объявление о его скором начале. И, как я заявил ранее, мы надеемся на открытый и искренний диалог, но мы проверим, действительно ли РФ готова к взаимодействию», — сказал Карпентер.

Американский дипломат ожидает, что по линии ОБСЕ продолжится обсуждение вопросов европейской безопасности.

«Мы не станем обсуждать сферы влияния. Мы не станем ограничивать суверенные права государств на выбор союзов. И мы не станем отдавать предпочтения безопасности одного государства в сравнении с другим. Но если мы сможем найти средства взаимного сдерживания, если мы найдем сферы для выстраивания доверия, для снижения рисков, для обеспечения связи в кризисной ситуации, то мы готовы взяться за дело», — подчеркнул Карпентер.