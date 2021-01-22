Стал известен размер пенсии Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп имеет право на пенсию в размере 221,4 тысяч долларов в год (18,45 тысяч долларов в месяц) и социальные льготы. Однако всего этого он может лишиться, пишет CNN.

Согласно принятому в 1958 году федеральному Закону о бывших президентах, льготы предоставляются только тем из глав Белого дома, которые не были отстранены от должности в результате импичмента или осуждения за уголовное преступление.

Трамп от «золотой пенсии» решил не отказываться, но он может лишиться этих выплат.