Стала известна дата саммита мировых лидеров по климату

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Президент США Джо Байден запланировал проведение саммита по климату с участием мировых лидеров на 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Саммит будет посвящен теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Также известно, что глава Белого дома подпишет несколько указов, касающихся экологии. Помимо этого будет создана соответствующая рабочая группа.