Стала известна дата выборов во Франции

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Президентские выборы во Франции состоятся 10 и 24 апреля 2022 года. Об этом во вторник, 13 июля, объявил представитель французского правительства Габриэль Атталь, сообщает BFM-TV.

Первый тур выборов пройдет в воскресенье, 10 апреля, второй тур состоится через две недели — 24 апреля.

Атталь также добавил, что парламентские выборы в стране пройдут 12 и 19 июня. Поскольку действующий президент Франции Эммануэль Макрон официально стал главой государства 14 мая 2017 года, передача власти преемнику или начало его второй президентской каденции должны состояться самое позднее 13 мая 2022 года. Ожидается, что Макрон будет баллотироваться на второй срок, хотя он еще не объявил свою кандидатуру.

Начала свою третью попытку стать президентом Ле Пен. Бывший министр труда Ксавье Бертран, как ожидается, бросит вызов Макрону за голоса умеренных консерваторов.